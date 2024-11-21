В Сумскую область в последнее время все больше летят дроны, ракеты, управляемые авиационные бомбы, артиллерия, они наносят сокрушительные повреждения.

По словам военного эксперта Михаила Жирохова, с августа, когда ВСУ начали операцию в Курской области, обстрелы Сумщины активизировались.

"Для россиян удары по тыловым районам являются одними из приоритетных, чтобы уничтожить логистику группировок. Поэтому они стреляют не только по самим Сумам, а по всей области", - сообщил эксперт.

Весной россияне начали повторное наступление на Харьковскую область, тогда Путин назвал попыткой создать "буферную зону" на украинской территории, якобы чтобы защитить Белгород от Вооруженных сил Украины.

Однако Жирохов сообщил, что сил в России, что создать "буферную зону" в Сумской области - "совершенно точно нет".

Однако оккупанты, по словам эксперта, благодаря постоянным обстрелам "уничтожают инфраструктуру, пытаются найти склады, расположение личного состава, позиции ПВО".

Аналитик центра Разумкова Алексей Мельник добавил, что Сумы не сильно отличаются от других пограничных городов.

Ужесточение обстрелов фиксируются в прифронтовом Харькове, Одессе и Запорожье.

Кроме того, участились обстрелы дронами по всей Украине.

Источник: BBC Украина.

Последние новости Украины:

Наступление России на Лиманском направлении: военный эксперт предупредил о планах окупантов.

Главные причины отступления ВСУ: военный эксперт рассказал, из-за чего не удается держать фронт.

Новый вызов для ВСУ: эксперт рассказал, как российские дроны научились уклоняться от атак.