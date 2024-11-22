В областной военной администрации сообщили, что в Сумах было три удара "шахедами".

Из-за вражеских ударов два человека погибли, 12 ранены, также повреждены многоквартирные жилые дома, частные дома и автомобили.

По данным Нацполиции в Сумах из-за вражеских ударов повреждены 12 многоэтажных и 5 частных жилых домов, магазин и три автомобиля.

Утром Сумы атаковали российские "шахеды", раздались четыре сильных взрыва около 5:30 утра, известно, что есть погибшие люди.

Напомним, что за минувшие сутки 21 ноября РФ 9 раз обстреливали Сумскую область.

Зафиксировано 23 взрыва в Хотинской, Белопольской, Краснопольской, Лебединской общинах, сообщили в областной военной администрации Сумщины.

Около 16:00 из-за падения обломков ракеты в селе Пристайлово Лебединской общины повреждены четыре частных дома, нежилое помещение, учебное заведение.

Кроме того, в Краснополье на Сумщине объявлена ​​обязательная эвакуация населения, известно, что поселковый совет организует выезд жителей в более безопасные районы.

Сообщается, что это будет временная эвакуация населения, отметили в поселковом совете.

Те, кто планирует эвакуироваться, смогут обратиться в Краснопольский поселковый совет по адресу: Краснополье, улица Мезеневская, 2, кабинет № 12 для предварительной записи.

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