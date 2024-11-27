Военный эксперт назвал причины, почему Украина просит у США именно ракеты Tomahawk

Наличие на вооружении ВСУ дальних средств поражения изменит расстановку сил на фронте.

Военный эксперт и глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан считает, что наличие дальних средств поражения ощутимо изменит расстановку сил.

По его словам, украинские военные нуждаются в средствах неядерного сдерживания, поэтому ВСУ попросили от США ракеты Tomahawk.

Военный эксперт считает, если в ВСУ будут размещены эти ракеты с наземной установкой Typhon - оккупанты задумаются, наносить ли очередной массированный ракетный удар по Украине.

"Мы не говорим, что они (Tomahawk – прим. ред.) будут нести ядерный заряд. Но о том, что мы должны иметь аналогичные способности, например ракеты "Калибр" – это абсолютно понятное требование.

Если у нас будут размещены эти ракеты с наземной установкой Typhon, то очевидно, что с таким арсеналом россияне очень хорошо подумают, наносить ли очередной массированный ракетный удар», – сообщил Сергей Кузан.

Источник: Киев 24.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что утром 21 ноября Россия выпустила по Украине межконтинентальную баллистическую ракету, оккупанты атаковали Днепр.

В Днепропетровском ОВА и облсовете рассказали, что в ночь на 21 ноября оккупанты обстреляли Никопольский район с применением артиллерии и РСЗО "Град".

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