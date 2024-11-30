Багато людей навіть не вважають, що ялинкові прикраси, які залишилися з радянських часів, високо цінуються, але насправді за них можна отримати пристойні гроші.

Поки ми купуємо сучасні прикраси до Нового року, у шафах наших бабусь і дідусів часто зберігаються старовинні іграшки, які можуть стати справжньою цінністю для колекціонерів.

Давайте розберемося, які саме прикраси з СРСР ні є найдорожчими і що впливає на їхню вартість.

Чому радянські іграшки так цінуються?

Скляні прикраси радянської епохи вирізняються своєю унікальністю: яскравими кольорами, оригінальними формами та якісними матеріалами. Завдяки міцному склу й фарбам, що не тьмяніють із часом, багато з них залишаються у відмінному стані десятиліттями. Саме ці якості приваблюють колекціонерів, які готові віддати за такі прикраси значні суми.

Якщо ви хочете продати радянські іграшки, але не знаєте їхньої точної вартості, найкраще зверніться до спеціалістів. Однак деякі фактори ви вивчити самостійно.

Рік випуску. Чим старша іграшка, тим більша ймовірність, що вона рідкісна та коштовна.

Стан. Якщо прикраса збереглася майже ідеально, її ціна значно зростає. Головна ознака радянських іграшок — характерні малюнки та стиль.

Найдорожчі радянські прикраси

За відомостями однієї української онлайн-платформи для продажу, ось кілька найцінніших прикрас із СРСР:

«Дитина на гойдальці» (Артіль, 1930-ті роки) — від 50 000 грн.

Фігурки з набору «Чиполіно» — від 3 500 грн за одну.

Набір «15 республік СРСР» — від 20 000 грн.

«Доктор Айболить» (5 фігурок у наборі) — 5 000 грн.

«Баба Бабариха» (1950-ті роки) — від 5 000 грн.

«Коник-Горбунок» (зі скла, покритий глазур'ю) — 2 500 грн.

Не менш популярними залишаються і простіші прикраси. Наприклад, на платформах типу OLX можна знайти оголошення, де набір куль і фігурок 1950–1970-х років коштує 1 000 грн. А за одну фігурку іноді просять до 800 грн.

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