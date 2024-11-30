Пока мы покупаем современные украшения к Новому году, в шкафах наших бабушек и дедушек часто хранятся старинные игрушки, которые могут стать подлинной ценностью для коллекционеров.
Давайте разберемся, какие именно украшения из СССР не являются самыми дорогими и что влияет на их стоимость.
Почему советские игрушки так ценятся?
Стеклянные украшения советской эпохи отличаются своей уникальностью: яркими цветами, оригинальными формами и качественными материалами. Благодаря крепкому стеклу и нетускнеющим со временем краскам многие из них остаются в отличном состоянии десятилетиями. Именно эти качества привлекают коллекционеров, готовых отдать за такие украшения значительные суммы.
Если вы хотите продать советские игрушки, но не знаете их точной стоимости, лучше обратитесь к специалистам. Однако некоторые факторы вы изучите самостоятельно.
Год выпуска. Чем старше игрушка, тем больше вероятность, что она редкая и ценная.
Состояние Если украшение сохранилось почти идеально, его цена значительно растет.
Самые дорогие советские украшения
По сведениям одной украинской онлайн-платформы для продажи, вот несколько ценнейших украшений из СССР:
«Ребенок на качелях» (Артель, 1930-е годы) — от 50 000 грн.
Фигурки из набора «Чиполлино» – от 3 500 грн за одну.
Набор «15 республик СССР» – от 20 000 грн.
«Доктор Айболит» (5 фигурок в наборе) – 5 000 грн.
«Баба Бабариха» (1950-е годы) – от 5 000 грн.
«Кузнечик-Горбунок» (из стекла, покрытый глазурью) — 2 500 грн.
Не менее популярны остаются и более простые украшения. К примеру, на платформах типа OLX можно найти объявления, где набор шаров и фигурок 1950-1970-х годов стоит 1 000 грн. А за одну фигурку иногда просят до 800 грн.
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