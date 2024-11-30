Многие даже не считают, что оставшиеся с советских времен елочные украшения высоко ценятся, но на самом деле за них можно получить приличные деньги.

Пока мы покупаем современные украшения к Новому году, в шкафах наших бабушек и дедушек часто хранятся старинные игрушки, которые могут стать подлинной ценностью для коллекционеров.

Давайте разберемся, какие именно украшения из СССР не являются самыми дорогими и что влияет на их стоимость.

Почему советские игрушки так ценятся?

Стеклянные украшения советской эпохи отличаются своей уникальностью: яркими цветами, оригинальными формами и качественными материалами. Благодаря крепкому стеклу и нетускнеющим со временем краскам многие из них остаются в отличном состоянии десятилетиями. Именно эти качества привлекают коллекционеров, готовых отдать за такие украшения значительные суммы.

Если вы хотите продать советские игрушки, но не знаете их точной стоимости, лучше обратитесь к специалистам. Однако некоторые факторы вы изучите самостоятельно.

Год выпуска. Чем старше игрушка, тем больше вероятность, что она редкая и ценная.

Состояние Если украшение сохранилось почти идеально, его цена значительно растет.

Самые дорогие советские украшения

По сведениям одной украинской онлайн-платформы для продажи, вот несколько ценнейших украшений из СССР:

«Ребенок на качелях» (Артель, 1930-е годы) — от 50 000 грн.

Фигурки из набора «Чиполлино» – от 3 500 грн за одну.

Набор «15 республик СССР» – от 20 000 грн.

«Доктор Айболит» (5 фигурок в наборе) – 5 000 грн.

«Баба Бабариха» (1950-е годы) – от 5 000 грн.

«Кузнечик-Горбунок» (из стекла, покрытый глазурью) — 2 500 грн.

Не менее популярны остаются и более простые украшения. К примеру, на платформах типа OLX можно найти объявления, где набор шаров и фигурок 1950-1970-х годов стоит 1 000 грн. А за одну фигурку иногда просят до 800 грн.

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