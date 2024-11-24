В Україні можна придбати будинки з земельними ділянками, що мають багато переваг, за дуже низькою вартістю.

В Україні продаються дачі та будинки за доступними цінами, які можуть стати чудовим варіантом для тих, хто шукає спокійне місце для відпочинку або проживання.

Ось декілька варіантів, розміщених на OLX, на які варто звернути увагу:

Дачний будинок у дачному кооперативі «Будівельник» за 1 000 доларів

Цей компактний дачний будинок розташований в дачному кооперативі «Будівельник» на Косигіна, біля Лененського ставу. Виключно зручне місця біля пляжу, будинок має площу 6 м² і розташований на ділянці 4 сотки.

Будинок з цегляними стінами та шиферним дахом перебуває в житловому стані, має одну кімнату, а також облаштовану площадку для авто розміром 4 на 9 метрів. Проте варто звернути увагу, що місцем потрібно зайнятися. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче відпочивати біля води в тиші, адже ландшафт навколо включає ліс, пагорби та озеро. Ціна — 1 000 доларів.

Дача в Гамаліївському саду за 35 000 грн

Ця дача знаходиться в Гамаліївському саду, за 10 км від найближчого міста. Будинок має площу 40 м² і складається з двох кімнат та веранди. На ділянці площею 5 соток є фруктові дерева, а також власна котельня для опалення. Санвузол розташований у дворі. Дача має косметичний ремонт і готова до проживання, є електрика, а на вікнах встановлені грати для безпеки.

Будинок виконаний з газоблоку, дах шиферний. Вода подається через колодязь, а поруч протікає річка та ліс. Ціна за цей варіант — 35 000 грн, що є відмінною пропозицією для дачників, які хочуть жити на природі, але в комфорті.

Будинок на ділянці 11 соток за 700 доларів

Цей варіант більш підходить для тих, хто шукає можливість інвестувати в нерухомість і готовий до роботи. Продається занедбаний будинок на ділянці 11 соток в селі, що знаходиться лише за 15 км від Каніва. Ціна — 700 доларів. Ділянка не приватизована, але є можливість обміну та співпраці з ріелторами.

На ділянці є колодязь, що працює, а також господарські споруди. Село велике, з розвиненою інфраструктурою, є маршрутки та інші зручності. Поруч — велике озеро та ліс, що додає привабливості цьому місцю. Хоча будинок потребує ремонту, це може бути ідеальним варіантом для тих, хто шукає недорогу землю з перспективами розвитку.

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