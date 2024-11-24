В Украине можно приобрести дома с имеющими много преимуществ земельными участками по очень низкой стоимости.

В Украине продаются дачи и дома по доступным ценам, которые могут стать отличным вариантом для ищущих спокойное место для отдыха или проживания.

Вот несколько вариантов, размещенных на OLX, на которые следует обратить внимание:

Дачный дом в дачном кооперативе «Будивельник» за 1 000 долларов

Этот компактный дачный дом расположен в дачном кооперативе «Будивельник» на Косыгине, возле Лененского пруда. Исключительно удобное место возле пляжа, дом площадью 6 м² и расположен на участке 4 сотки.

Дом с кирпичными стенами и шиферной крышей находится в жилом состоянии, имеет одну комнату, а также обустроенную площадку для авто размером 4 на 9 метров. Однако следует обратить внимание, что местом нужно заняться. Это идеальный вариант для тех, кто хочет отдыхать у воды в тишине, ведь ландшафт вокруг включает лес, холмы и озеро. Цена – 1 000 долларов.

Дача в Гамалеевском саду за 35 000 грн

Эта дача находится в Гамалеевском саду, в 10 км от ближайшего города. Площадь состоит из двух комнат и веранды. косметический ремонт и готовое к проживанию, есть электричество, а на окнах установлена ​​решетка для безопасности.

Дом выполнен из газоблока, крыша шиферная. Вода подается через колодец, а рядом протекает река и лес. Цена за этот вариант — 35 000 грн.

Дом на участке 11 соток за 700 долларов

Этот вариант более подходит для тех, кто ищет возможность инвестировать в недвижимость и готов к работе. Продается заброшенный дом на участке 11 соток в селе, который находится всего в 15 км от Канева. Цена – 700 долларов. Участок не приватизирован, но есть возможность обмена и сотрудничества с риэлторами.

На участке есть работающий колодец, а также хозяйственные постройки. Село большое, с развитой инфраструктурой, есть маршрутки и другие удобства. Рядом большое озеро и лес, что придает привлекательности этому месту. Хотя дом нуждается в ремонте, это может быть идеальным вариантом для ищущих недорогую землю с перспективами развития.

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