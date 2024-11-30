Для підтвердження пільги необхідно показати посвідчення учасника бойових дій, пенсійне посвідчення або інший відповідний документ водієві чи контролеру.

Для більшості людей в Україні проїзд громадським транспортом є платним, однак існують категорії осіб, які можуть не платити за нього.

Експерти сайту "Безоплатної правової допомоги" пояснили, хто має право на безкоштовний проїзд у маршрутних таксі.

Хто може користуватися пільговим проїздом на маршрутках?

В Україні ряд категорій громадян, що мають право на безкоштовний проїзд у маршрутках. Це:

Діти з багатодітних сімей;

Військовослужбовці строкової служби;

Діти до 6 років (без окремого місця);

Учасники бойових дій та прирівняні до них особи;

Реабілітовані особи з інвалідністю через репресії;

Військові, що отримали інвалідність через бойові дії;

Співробітники Держспецзв'язку, СБУ та прокуратури;

Працівники поліції та СБУ під час виконання службових обов'язків;

Діти з інвалідністю, пов'язаною з Чорнобильською катастрофою;

Особи з інвалідністю через війну та ті, хто прирівняний до цієї категорії;

Батьки загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців;

Постраждалі від Чорнобильської катастрофи (І категорія) та ліквідатори аварії (ІІ категорія);

Ветерани військової служби, органи внутрішніх справ, поліції, податкової міліції, пожежної охорони, кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту;

Громадяни з інвалідністю І та ІІ груп, дітей з інвалідністю та особи, які супроводжують людей з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю.

Для підтвердження пільги необхідно показати посвідчення учасника бойових дій, пенсійне посвідчення або інший відповідний документ водієві чи контролеру.

Що робити, якщо відмовляють у пільговому проїзді

Водії не мають права відмовляти у вільному проїзді тим, хто на це має право. Однак, у разі такої відмови, варто зафіксувати такі дані:

Час інциденту;

Ім'я та прізвище водія;

Номер маршруту та транспортного засобу;

Назву перевізника та його контактні дані (зазвичай вони вказані на задній стінці кабіни водія).

З цією інформацією можна звернутися зі скаргою до поліції за номером 102, до перевізника або до транспортного відділу місцевої ради.

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