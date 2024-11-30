Для більшості людей в Україні проїзд громадським транспортом є платним, однак існують категорії осіб, які можуть не платити за нього.
Експерти сайту "Безоплатної правової допомоги" пояснили, хто має право на безкоштовний проїзд у маршрутних таксі.
Хто може користуватися пільговим проїздом на маршрутках?
В Україні ряд категорій громадян, що мають право на безкоштовний проїзд у маршрутках. Це:
Діти з багатодітних сімей;
Військовослужбовці строкової служби;
Діти до 6 років (без окремого місця);
Учасники бойових дій та прирівняні до них особи;
Реабілітовані особи з інвалідністю через репресії;
Військові, що отримали інвалідність через бойові дії;
Співробітники Держспецзв'язку, СБУ та прокуратури;
Працівники поліції та СБУ під час виконання службових обов'язків;
Діти з інвалідністю, пов'язаною з Чорнобильською катастрофою;
Особи з інвалідністю через війну та ті, хто прирівняний до цієї категорії;
Батьки загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців;
Постраждалі від Чорнобильської катастрофи (І категорія) та ліквідатори аварії (ІІ категорія);
Ветерани військової служби, органи внутрішніх справ, поліції, податкової міліції, пожежної охорони, кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту;
Громадяни з інвалідністю І та ІІ груп, дітей з інвалідністю та особи, які супроводжують людей з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю.
Для підтвердження пільги необхідно показати посвідчення учасника бойових дій, пенсійне посвідчення або інший відповідний документ водієві чи контролеру.
Що робити, якщо відмовляють у пільговому проїзді
Водії не мають права відмовляти у вільному проїзді тим, хто на це має право. Однак, у разі такої відмови, варто зафіксувати такі дані:
Час інциденту;
Ім'я та прізвище водія;
Номер маршруту та транспортного засобу;
Назву перевізника та його контактні дані (зазвичай вони вказані на задній стінці кабіни водія).
З цією інформацією можна звернутися зі скаргою до поліції за номером 102, до перевізника або до транспортного відділу місцевої ради.
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