Окрім цього, чорнобильці першої категорії можуть розраховувати на виділення земельних ділянок протягом року після подання відповідної заяви.

Аварія на Чорнобильській АЕС стала однією з наймасштабніших техногенних катастроф ХХ століття, тож для підтримки постраждалих держава передбачила низку соціальних гарантій та пільг.

Які пільги доступні чорнобильцям розповіли в і Рівненській обласній державній адміністрації.

Право на таку компенсацію мають громадяни, які зазнали шкоди здоров'ю або отримали інвалідність, а також їхні діти. Компенсація надається у разі втрати годувальника, якщо його смерть пов'язана з наслідками аварії. Крім того, матеріальні втрати, яких зазнали постраждалі громадяни та їх родини, також підлягають відшкодуванню. Окремо передбачено заходи медичного огляду, лікування та визначення рівня оцінки для ліквідаторів і потерпілих.

Чорнобильці першої категорії мають право на низку житлово-комунальних пільг у 2024 році. Держава забезпечує їм 50% знижку на оплату житла та комунальних послуг. Для тих, хто потребує поліпшення житлових умов, передбачено позачергове забезпечення житлом або можливість отримати квартиру чи будинок з державного або громадського житлового фонду у приватну власність безкоштовно. Також громадяни цієї категорії мають переважне право вступу до житлових кооперативів.

Окрім цього, чорнобильці першої категорії можуть розраховувати на виділення земельних ділянок протягом року після подання відповідної заяви. Земля може бути надана для індивідуального житлового будівництва, ведення підсобного господарства, садівництва, городництва, а також для зведення гаражів чи дачі.

Ці заходи покликані забезпечити належний рівень підтримки та створити комфортні умови для постраждалих громадян.

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