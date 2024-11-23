Кроме того, чернобыльцы первой категории могут рассчитывать на выделение земельных участков в течение года после подачи заявления.

Авария на Чернобыльской АЭС стала одной из самых масштабных техногенных катастроф ХХ века, поэтому для поддержки пострадавших государство предусмотрело ряд социальных гарантий и льгот .

Какие льготы доступны чернобыльцам рассказали в и Ровенской областной государственной администрации .

Право на такую ​​компенсацию имеют граждане, понесшие вред здоровью или получившие инвалидность, а также их дети. Компенсация предоставляется при потере кормильца, если его смерть связана с последствиями аварии. Кроме того, материальные потери, понесенные пострадавшими гражданами и их семьями, также подлежат возмещению. Отдельно предусмотрены меры медицинского осмотра, лечения и определения уровня оценки для ликвидаторов и пострадавших.

Чернобыльцы первой категории имеют право на ряд жилищно-коммунальных льгот в 2024 году. Государство обеспечивает им 50%-ную скидку на оплату жилья и коммунальных услуг. Для нуждающихся в улучшении жилищных условий предусмотрено внеочередное обеспечение жильем или возможность получить квартиру или дом из государственного или общественного жилищного фонда в частную собственность бесплатно. Также граждане этой категории имеют преимущественное право поступления в жилищные кооперативы.

Кроме того, чернобыльцы первой категории могут рассчитывать на выделение земельных участков в течение года после подачи заявления. Земля может быть предоставлена ​​для индивидуального домостроения, ведения подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, а также для возведения гаражей или дачи.

Эти меры должны обеспечить надлежащий уровень поддержки и создать комфортные условия для пострадавших граждан.

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