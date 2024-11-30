Для большинства людей в Украине проезд общественным транспортом платный, однако существуют категории лиц, которые могут не платить за него.
Эксперты сайта "Бесплатной правовой помощи" объяснили , кто имеет право на бесплатный проезд в маршрутных такси.
Кто может воспользоваться льготным проездом на маршрутках?
В Украине ряд категорий граждан, имеющих право на бесплатный проезд в маршрутках. Это:
Дети из многодетных семей;
Военнослужащие срочной службы;
Дети до 6 лет (без отдельного места);
Участники боевых действий и приравненные к ним лица;
Реабилитированные лица с инвалидностью из-за репрессий;
Военные, получившие инвалидность из-за боевых действий;
Сотрудники Госспецсвязи, СБУ и прокуратуры;
Сотрудники полиции и СБУ при исполнении служебных обязанностей;
Дети с инвалидностью, связанной с Чернобыльской катастрофой;
Лица с инвалидностью из-за войны войны и те, кто приравнен к этой категории;
Родители погибших или пропавших без вести военнослужащих;
Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы (I категория) и ликвидаторы аварии (II категория);
Ветераны военной службы, органы внутренних дел, полиции, налоговой милиции, пожарной охраны, уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты;
Граждане с инвалидностью I и II групп, детей с инвалидностью и лиц, сопровождающих людей с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью.
Для подтверждения льготы необходимо показать удостоверение участника боевых действий, пенсионное удостоверение или другой соответствующий документ водителю или контролеру.
Что делать, если отказывают в льготном проезде
Водители не имеют права отказывать в свободном проезде тем, кто на это имеет право. Однако, в случае такого отказа следует зафиксировать следующие данные:
Время инцидента;
Имя и фамилия водителя;
Номер маршрута и транспортного средства;
Название перевозчика и его контактные данные (обычно указаны на задней стенке кабины водителя).
С этой информацией можно обратиться с жалобой в полицию по номеру 102, в перевозчик или в транспортный отдел местного совета.
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