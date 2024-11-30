Для подтверждения льготы необходимо показать удостоверение участника боевых действий, пенсионное удостоверение или другой соответствующий документ водителю или контролеру.

Для большинства людей в Украине проезд общественным транспортом платный, однако существуют категории лиц, которые могут не платить за него.

Эксперты сайта "Бесплатной правовой помощи" объяснили , кто имеет право на бесплатный проезд в маршрутных такси.

Кто может воспользоваться льготным проездом на маршрутках?

В Украине ряд категорий граждан, имеющих право на бесплатный проезд в маршрутках. Это:

Дети из многодетных семей;

Военнослужащие срочной службы;

Дети до 6 лет (без отдельного места);

Участники боевых действий и приравненные к ним лица;

Реабилитированные лица с инвалидностью из-за репрессий;

Военные, получившие инвалидность из-за боевых действий;

Сотрудники Госспецсвязи, СБУ и прокуратуры;

Сотрудники полиции и СБУ при исполнении служебных обязанностей;

Дети с инвалидностью, связанной с Чернобыльской катастрофой;

Лица с инвалидностью из-за войны войны и те, кто приравнен к этой категории;

Родители погибших или пропавших без вести военнослужащих;

Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы (I категория) и ликвидаторы аварии (II категория);

Ветераны военной службы, органы внутренних дел, полиции, налоговой милиции, пожарной охраны, уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты;

Граждане с инвалидностью I и II групп, детей с инвалидностью и лиц, сопровождающих людей с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью.

Для подтверждения льготы необходимо показать удостоверение участника боевых действий, пенсионное удостоверение или другой соответствующий документ водителю или контролеру.

Что делать, если отказывают в льготном проезде

Водители не имеют права отказывать в свободном проезде тем, кто на это имеет право. Однако, в случае такого отказа следует зафиксировать следующие данные:

Время инцидента;

Имя и фамилия водителя;

Номер маршрута и транспортного средства;

Название перевозчика и его контактные данные (обычно указаны на задней стенке кабины водителя).

С этой информацией можно обратиться с жалобой в полицию по номеру 102, в перевозчик или в транспортный отдел местного совета.

Последние новости Украины:

Напомним, эксперты рассказали, сколько часов зимой не будет света

Как сообщала Politeka, уже скоро стартует пенсионная реформа, украинцам готовят нововведения

Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ