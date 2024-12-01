Знижка на ці послуги може становити 75%, а для осіб з інвалідністю вона може досягати 100%.

Соціальна підтримка в Україні охоплює не тільки військових, а й їхні родини, зокрема дружин учасників бойових дій (УБД), проте не всі жінки здогадуються, що мають право на пільги, і не завжди знають, як їх оформити.

Згідно з законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", дружини учасників бойових дій можуть скористатися рядом переваг.

Важливо розуміти, які пільги доступні саме для них у грудні, і як їх отримати.

Згідно з Сімейним кодексом України, пільги надаються тим членам родини, які проживають разом і ведуть спільне господарство. Тому дружина УБД може отримати допомогу, зокрема, на оплату житлово-комунальних послуг, палива для будинків без централізованого опалення, газу, електроенергії та інших комунальних послуг. Знижка на ці послуги може становити 75%, а для осіб з інвалідністю вона може досягати 100%. Розмір пільг розраховується відповідно до нормативу, який передбачає 21 кв. м опалювальної площі на одну особу і додатково 10,5 кв. м на всю родину.

Для сімей, де всі члени родини є непрацездатними, передбачено збільшений розмір пільг — 75% знижка на подвійну норму площі: 42 кв. м на особу та 21 кв. м на всю родину. Ці пільги також можуть бути доступні родичам військових.

Для отримання пільг дружинам учасників бойових дій потрібно подати заявку одним із кількох способів. Це можна зробити особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України (ПФУ), надіславши документи поштою, скориставшись мобільним додатком "Дія" з функцією "Дія.Підпис" або через особистий кабінет на порталі електронних послуг ПФУ. Для оформлення пільг слід подати заяву та довідку, що підтверджує склад сім'ї, включаючи непрацездатних батьків, неповнолітніх дітей або дітей з інвалідністю.

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