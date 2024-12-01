Скидка на эти услуги может составлять 75%, а для лиц с инвалидностью она может достигать 100%.

Социальная поддержка в Украине охватывает не только военных, но и их семьи, в частности, жен участников боевых действий (УБД), однако не все женщины догадываются, что имеют право на льготы , и не всегда знают, как их оформить.

Согласно закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", супруги участников боевых действий могут воспользоваться рядом преимуществ.

Важно понимать, какие льготы доступны именно для них в декабре и как их получить.

Согласно Семейному кодексу Украины, льготы предоставляются членам семьи, которые проживают вместе и ведут совместное хозяйство. Поэтому супруга УБД может получить помощь, в частности, на оплату жилищно-коммунальных услуг, топлива для домов без централизованного отопления, газа, электроэнергии и других коммунальных услуг. Скидка на эти услуги может составлять 75%, а для лиц с инвалидностью она может достигать 100%. Размер льгот рассчитывается в соответствии с нормативом, предусматривающим 21 кв. м отапливаемой площади на одного человека и дополнительно 10,5 кв. м на всю семью.

Для семей, где все члены семьи нетрудоспособны, предусмотрено увеличенное количество льгот — 75% скидка на двойную норму площади: 42 кв.м на человека и 21 кв.м на всю семью.

Для получения льгот женам участников боевых действий нужно подать заявку одним из нескольких способов. на портале электронных услуг ПФУ. Для оформления льгот следует подать заявление и справку, подтверждающую состав семьи, включая нетрудоспособных родителей, несовершеннолетних или детей с инвалидностью.

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