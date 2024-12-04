Голова Спілки споживачів комунальних послуг вважає, що пережити цю зиму буде простіше у приватному секторі, а не у багатоквартирному будинку.

Своєю думкою поділився голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його словами, особливо складно буде в старих будинках, таких як хрущівки, де 70-80% такого типу будинки , що неутеплені та дуже охолоджуються.

"Особливо складно буде тим, в кого електроопаленння, електроплити, тому що приготувати їжу буде складно, опалення не буде", – повідомив Попенко.

Попенко попередив, що люди повинні думати і шукати можливість переїжджати або в інше місто, або в області, де буде електроенергія.

Він вважає, що краще обирати приватний сектор, щоб запобігти проблемам, які можуть виникнути взимку.

Попенко додав, що "рік-два відновлення генерації буде неможливим".

"В приватному будинку – так: можна встановити генератор, твердопаливний котел. Якщо немає грошей на дрова, можна назбирати десь хмизу. Можна якось пережити цей процес. А в багатоквартирному будинку все буде набагато складніше", – резюмував голова Спілки споживачів компослуг.

Джерело: ТСН.

Останні новини України:

Загроза оккупації Покровська та тактичний відступ: військовий експерт розповів, що відбувається на півдні Донецької області.

Український вчений допоміг рф удосконалити пристрої для ударів по мирним містам: подробиці кричущого інциденту.

Військовий експерт розповів, яку позицію зайняли США щодо вступу КНДР у війну.