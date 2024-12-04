Глава Союза потребителей коммунальных услуг считает, что пережить эту зиму будет проще в частном секторе, а не в многоквартирном доме.

Своим мнением поделился глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его словам, особенно сложно будет в старых домах, таких как хрущевки, где 70-80% такого типа дома неутеплены и очень охлаждаются.

"Особенно сложно будет тем, у кого электроотопление, электроплиты, потому что приготовить еду будет сложно, отопление не будет", – сообщил Попенко.

Попенко предупредил, что люди должны думать и искать возможность переезжать либо в другой город, либо в области электроэнергии.

Он считает, что лучше выбирать частный сектор, чтобы предотвратить проблемы, которые могут возникнуть зимой.

Попенко добавил, что "год-два восстановления генерации будет невозможным".

"В частном доме – да: можно установить генератор, твердотопливный котел. Если нет денег на дрова, можно собрать где-то хворост. Можно как-то пережить этот процесс. А в многоквартирном доме все будет гораздо сложнее", – резюмировал глава Союза потребителей компослуг.

Источник: ТСН .

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