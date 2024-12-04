Українцям розповіли, про літаки Ту-95, якими РФ атакує нашу країну та яку небезпеку вони несуть.

Журналісти повідомили, що станом на 2022 рік у російських загарбників було близько 60 літаків Ту-95.

Проте, число реально боєздатних бомбардувальників такого типу у рф набагато менша.

Журналісти повідомили про три десятки повітряних суден.

Важливо зазначили, що частина бомбардувальників, а саме три одиниці — є українськими, наша держава передала ці літаки рф у 90-х роках разом із Ту-22 та Ту-160.

Ту-95 стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, створений ще в радянському союзі, розробляли літак під час Холодної війни для доставки ядерної зброї на великі відстані.

Зараз його теж використовують для доставки звичайних крилатих ракет.

Ракети X-101 за дальності 5500 кілометрів дозволяють Ту-95 атакувати цілі за межами радіусів дії систем ППО.

Основні характеристики Ту-95 такі: екіпаж – 7 осіб, вага спорядженого літака – 190 тонн, максимальна швидкість – 830 кілометрів на годину, потужність – 15 тисяч кінських сил, бойовий радіус дії 6500 кілометрів, дальність польоту – 13 тисяч кілометрів.

Ту-95 одночасно може нести до восьми ракет.

Орієнтовна вартість Ту-95 – понад 26 мільйонів доларів.

Джерело: Телеграф.



До слова, безпілотні літальні апарати постійно використовуються російськими агресорами проти України.

Серед таких дронів у окупантів на озброєнні є "Гербера" – це російський безпілотник, який називають спрощеною версією іранського дрона-камікадзе Shahed-136.

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