Серед таких дронів у окупантів на озброєнні є "Гербера" – це російський безпілотник, який називають спрощеною версією іранського дрона-камікадзе Shahed-136.

У РФ йому дали назву "Герань-2".

Вперше повідомлення про новий російський безпілотник "невстановленого типу" було у другій половині липня 2024 року.

24 липня дрон другий раз збили над Києвом, тоді безпілотник впав на відкритій місцевості майже неушкодженим.

Військові експерти кажуть, що дрон зроблений за схемою "літаюче крило" з двигуном внутрішнього згоряння у хвостовій частині зі штовхаючим гвинтом.

Defense Express повідомляв, що безпілотник перефарбували у чорний колір.

Спочатку дрон був без бойової частини та виконував або розвідувальну функцію, а вже 25 липня сапери Національної поліції знайшли майже ідентичний дрон, що він належав до ударного класу, тобто дрон-камікадзе.

Росіяни тоді оприлюднили відео і ЗСУ змогли ідентифікувати безпілотник як БПЛА "Гербера".

Дрони роблять із матеріалів з мінімальним вмістом металу, аби на них не реагували РЛС.

Всередині аналога "Шахеда" встановлені системи навігації, управління, акумулятори, 4G-модем з картою українського оператора мобільного зв'язку.

В ударній версії з наведенням на ціль використовують телевізійну камеру посередньої якості - наводити дрони можуть як оператори вручну, як за допомогою FPV-дрона.

Джерело: espreso.

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