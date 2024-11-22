Під час війни, яку розв'язала росія, одним із пріоритетів українського ОПК стало створення власної далекобійної зброї.

У серпні стало відомо про українську розробку, а саме про ракету-дрон «Паляниця», яка вже була застосована.

Так, Україна успішно застосовувала нову ракету-дрон із назвою «Паляниця», військовий об'єкт РФ був вражений на окупованій території.

Пізніше було озвучено деякі характеристики «Паляниці»

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин повідомив, що «Паляниця» – дрон і водночас ракета.

«Паляниця» за тактико-технічними характеристиками підпадає під обидва визначення.

Відомо, що у «Паляниці» твердопаливний прискорювач та реактивний двигун, проте дані про бойову частину та систему наведення не оприлюднені.

Ракету-дрон «Паляниця» запускають із наземної платформи, радіус ураження становить до 700 кілометрів.

У презентації проекту United24 було озвучено, що у зоні поразки перебуває приблизно двадцять 20 російських аеродромів, зокрема Саваслейка, Морозовськ, Енгельс-2, Шайківка, Дягілєво, Міллерово.

Розробляли «Паляницю» півтора роки, вартість ракети-дрону становить менше мільйона доларів, це дешевше за аналоги. Крім того, надалі собівартість виробництва "Паляниці" планують знизити.

Джерело: slovoidilo .

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