В августе стало известно об украинской разработке, а именно о ракете-дроне «Паляница», которая уже была применена.
Так, Украина успешно применяла новую ракету-дрон с названием «Паляница», военный объект РФ был поражен на оккупированной территории.
Позже были озвучены некоторые характеристики «Паляницы»
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что «Паляница» – дрон и в то же время ракета.
«Паляница» по тактико-техническим характеристикам подпадает под оба определения.
Известно, что у «Паляницы» твердотопливный ускоритель и реактивный двигатель, однако данные о боевой части и системе наведения не обнародованы.
Ракету-дрон «Паляница» запускают с наземной платформы, радиус поражения составляет до 700 километров.
В презентации проекта United24 было озвучено, что в зоне поражения находится примерно двадцать 20 российских аэродромов, в частности Саваслейка, Морозовск, Энгельс-2, Шайковка, Дягилево, Миллерово.
Разрабатывали «Паляницу» полтора года, стоимость ракеты-дрона составляет менее миллиона долларов, это дешевле аналогов. Кроме того, в дальнейшем себестоимость производства «Паляницы» планируют снизить.
Источник: slovoidilo.
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