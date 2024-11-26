Среди таких дронов у оккупантов на вооружении есть "Гербера" – это российский беспилотник, который называют упрощенной версией иранского дрона-камикадзе Shahed-136.

В РФ ему дали название "Герань-2".

Впервые сообщение о новом российском беспилотнике "неустановленного типа" было во второй половине июля 2024 года.

24 июля дрон второй раз сбили над Киевом, тогда беспилотник упал на открытой местности почти невредимым.

Военные эксперты говорят, что дрон сделан по схеме "летающее крыло" с двигателем внутреннего сгорания в хвостовой части с толкающим винтом.

Defense Express сообщал, что беспилотник перекрасили в черный цвет.

Сначала дрон был без боевой части и выполнял или разведывательную функцию, а уже 25 июля саперы Национальной полиции нашли почти идентичный дрон, принадлежавший к ударному классу, то есть дрон-камикадзе.

Россияне обнародовали видео и ВСУ смогли идентифицировать беспилотник как БПЛА "Гербера".

Дроны делают из материалов с минимальным содержанием металла, чтобы на них не реагировали РЛС.

Внутри аналога "Шахеда" установлены системы навигации, управления, аккумуляторы, 4G-модем с картой украинского оператора мобильной связи.

В ударной версии с наведением на цель используют телевизионную камеру посредственного качества – наводить дроны могут как операторы вручную, как с помощью FPV-дрона.

Источник: espreso.

Последние новости:

Новый вызов для ВСУ: эксперт рассказал, как российские дроны научились уклоняться от атак

Проблема номер один для ВСУ: военный эксперт рассказал, благодаря чему армия России продвигается на фронте

Армия России атакует Украину группировкой более 600 тысяч военных: эксперт рассказал о ключевых направлениях на фронте