Украинцам рассказали о самолетах Ту-95, которыми РФ атакует нашу страну и какую опасность они несут.

Журналисты сообщили, что на 2022 год у российских захватчиков было около 60 самолетов Ту-95.

Тем не менее, число реально боеспособных бомбардировщиков такого типа в России гораздо меньше.

Журналисты сообщили о трех десятках воздушных судов.

Важно отметили, что часть бомбардировщиков, а именно три единицы — украинские, наше государство передало эти самолеты России в 90-х годах вместе с Ту-22 и Ту-160.

Ту-95 стратегический бомбардировщик-ракетоносец, созданный еще в советском союзе, разрабатывался самолетом во время Холодной войны для доставки ядерного оружия на большие расстояния.

Сейчас его тоже используют для доставки обычных крылатых ракет.

Ракеты X-101 при дальности 5500 км позволяют Ту-95 атаковать цели за пределами радиусов действия систем ПВО.

Основные характеристики Ту-95 таковы: экипаж – 7 человек, вес снаряженного самолета – 190 тонн, максимальная скорость – 830 километров в час, мощность – 15 тысяч лошадиных сил, боевой радиус действия 6500 километров, дальность полета – 13 тысяч километров.

Ту-95 одновременно может нести до восьми ракет.

Ориентировочная стоимость Ту-95 – более 26 миллионов долларов.

Источник: Телеграф .



Кстати, беспилотные летательные аппараты постоянно используются российскими агрессорами против Украины.

Среди таких дронов у окупантов на вооружении есть "Гербера" – это российский беспилотник, который называют упрощенной версией иранского дрона-камикадзе Shahed-136.

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