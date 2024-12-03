За словами Артема, кожен день розпочинається з короткої інструкції, після якої команда вибирає, куди вирушити

Один із працівників ТЦК розповів про труднощі, з якими стикається під час виконання своїх обов’язків щодо затримання призовників.

Цим він поділився в інтерв'ю для The Telegraph 28 листопада.

Чоловік, на ім'я Артем (це не справжнє ім'я), працює в ТЦК у своєму рідному місті на сході України, але його рідні та друзі не знають про його діяльність.

За словами Артема, кожен день розпочинається з короткої інструкції, після якої команда вибирає, куди вирушити: у кафе, ресторани, нічні клубах чи інші місця, де можуть бути люди призовного віку. Частина офіцерів працює на блокпостах, інші патрулюють вулиці.

«Це іноді схоже на роботу з тваринами, загнаними в кут. Вони борються навіть у машині. Ті, хто чинів опір, завжди погрожують помститися нашим хлопцям або їхнім родинам», — описує процес Артем, пояснюючи, як доводиться затримувати чоловіків, які чинять опір.

Працівники ТЦК мають конкретну мету на день, і зараз, через дефіцит кадрів, майже кожен чоловік підлягає перевірці. Артем зізнається, що на початку не зупиняв "слабших" людей, але зараз змушених діяти інакше.

"Раніше ми дозволяли людям забирати речі вдома, однак останнім часом вони не повертаються добровільно. Вони ховаються і не з'являються. Зараз доводиться забирати їхні телефони", — додає він.

Артем працює в ТЦК більше півтора року, бо йому подобається бути частиною системи. Спочатку він відчував співчуття до призовників, але з часом навчився контролювати емоції, а тепер це для нього звичайна робота.

«Я завжди маю просту відповідь: або вони, або я. Вважаю, що краще працювати в ТЦК, ніж ховатися від нього», — зазначає Артем.

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