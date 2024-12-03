По словам Артема, каждый день начинается с краткой инструкции, после которой команда выбирает, куда отправиться

Один из работников ТЦК рассказал о трудностях, с которыми сталкивается при исполнении своих обязанностей по задержанию призывников.

Этим он поделился в интервью The Telegraph 28 ноября.

Мужчина, по имени Артем (это не настоящее имя), работает в ТЦК в своем родном городе на востоке Украины, но его родные и друзья не знают о его деятельности.

По словам Артема, каждый день начинается с краткой инструкции, после которой команда выбирает, куда отправиться: в кафе, рестораны, ночные клубы или другие места, где могут находиться люди призывного возраста. Часть офицеров работает на блокпостах, другие патрулируют улицы.

«Это иногда сродни работе с животными, загнанными в угол. Они сражаются даже в машине. Сопротивляющиеся всегда угрожают отомстить нашим ребятам или их семьям», — описывает процесс Артем, объясняя, как приходится задерживать сопротивляющихся мужчин.

Работники ТЦК преследуют конкретную цель в день, и сейчас, из-за дефицита кадров, почти каждый мужчина подлежит проверке. Артем признается, что сначала не останавливал "слабых" людей, но сейчас вынужденных действовать иначе.

"Раньше мы разрешали людям забирать вещи дома, однако в последнее время они не возвращаются добровольно. Они прячутся и не появляются. Сейчас приходится забирать их телефоны", - добавляет он.

Артем работает в ТЦК больше полутора лет, потому что ему нравится быть частью системы. Сначала он испытывал соболезнования к призывникам, но со временем научился контролировать эмоции, а теперь это для него обычная работа.

«У меня всегда есть простой ответ: либо они, либо я. Считаю, что лучше работать в ТЦК, чем укрываться от него», — отмечает Артем.

Последние новости Украины:

Напомним, эксперты рассказали, сколько часов зимой не будет света

Как сообщала Politeka, уже скоро стартует пенсионная реформа, украинцам готовят нововведения

Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ