25 листопада в селищі Тростянець, що на Вінниччині, в ТЦК та СП 57-річний чоловік напав на сержанта з ножем.

Про це повідомили у Гайсинському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Інцидент стався, коли військовозобов'язаний Микола Р., прийшов до ТЦК після того, як отримав повістку. Однак під час перебування в закладі він раптово напав на сержанта Г., завдавши йому серйозного поранення.

Чоловік вдарив військовослужбовця ножем в область правої ключиці, пошкодивши артерію. Постраждалого доставили до лікарні, де йому була надана невідкладна допомога, далі сержант був госпіталізований до реанімації. Наразі лікарі оцінюють його стан як критичний.

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Постраждалий сержант Г. є військовослужбовцем з 2022 року і був призваний на службу в ході мобілізації. Через проблеми зі здоров'ям він був переведений до Гайсинського ТЦК у липні 2023 року. За сержанта наразі хвилюються дружина, дві доньки та 75-річна мати.

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