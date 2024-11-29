Все чуть не закончилось трагедией...

25 ноября в поселке Тростянец Винницкой области в ТЦК и СП 57-летний мужчина напал на сержанта с ножом.

Об этом сообщили в Гайсинском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Инцидент произошел, когда военнообязанный Николай Р. пришел в ТЦК после того, как получил повестку. Однако во время пребывания в заведении он внезапно напал на сержанта Г., нанеся ему серьезное ранение.

Муж ударил военнослужащего ножом в область правой ключицы, повредив артерию. Пострадавшего доставили в больницу, где ему была оказана неотложная помощь, затем сержант был госпитализирован в реанимацию. В настоящее время врачи оценивают его состояние как критическое.

Николай Р. объяснил свою агрессию нежеланием служить в армии: "Ибо он хотел отправить меня на войну!"

Пострадавший сержант Г. является военнослужащим с 2022 года и был призван на службу в ходе мобилизации. Из-за проблем со здоровьем он был переведен в Гайсинский ТЦК в июле 2023 года. За сержанта волнуются жена, две дочери и 75-летняя мать.

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Похожий случай был и с другим военным, сбежавшим из воинской части, чтобы сдать в ломбард ворованный телефон своего соседа. Свой поступок объяснил нехваткой средств.

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