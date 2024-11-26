Наступного разу він залишив частину до 17 червня, а його третє самовільне залишення тривало майже два місяці — з 16 липня по 12 вересня.

У Львові військового, який тричі самовільно залишив свою частину, притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це свідчить судовий вирок ухвалений Франківським районним судом.

Обставини справи

Згідно з матеріалами справи, чоловік уперше покинув військову частину 4 березня цього року і повністю повернувся 11 квітня. Наступного разу він залишив частину до 17 червня, а його третє самовільне залишення тривало майже два місяці — з 16 липня по 12 вересня.

Рішення суду

У вироку вказано, що підсудний за участю адвокатки уклав із прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону угоду про визнання винуватості. Підсудного визнали винним і призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Однак вирок ще не набув законної сили, і впродовж 30 днів його можна оскаржити шляхом подання апеляції.

Нагадаємо про е, що схожий випадок був і з іншим військовим, який втік з військової частини, щоб здати в ломбард крадений телефон.

Перебуваючи поза частиною, військовий попросив у сусіда мобільний телефон, пообіцявши повернути його згодом, але замість цього здав пристрій у ломбард. Згідно з матеріалами справи, чоловік проживає з цивільною дружиною і двома малолітніми дітьми. Свій вчинок він пояснив браком коштів.

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