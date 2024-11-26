Во Львове военного, трижды самовольно покинувшего свою часть, привлекли к уголовной ответственности.
Об этом свидетельствует судебный приговор , вынесенный Франковским районным судом.
Обстоятельства дела
Согласно материалам дела, мужчина впервые покинул воинскую часть 4 марта этого года и полностью вернулся 11 апреля. В следующий раз он покинул часть до 17 июня, а третье самовольное оставление длилось почти два месяца — с 16 июля по 12 сентября.
Решение суда
В приговоре указано, что подсудимый с участием адвоката заключил с прокурором Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона соглашение о признании виновности. Подсудимый признан виновным и назначен наказание в виде пяти лет лишения свободы. Однако приговор еще не вступил в законную силу, и в течение 30 дней его можно обжаловать путем подачи апелляции.
Напомним, что схожий случай был и с другим военным, сбежавшим из воинской части, чтобы сдать в ломбард краденый телефон.
Находясь вне части, военный попросил у соседа мобильный телефон, пообещав вернуть его впоследствии, но вместо этого сдал устройство в ломбард. Согласно материалам дела, мужчина проживает с гражданской женой и двумя малолетними детьми. Свой поступок он объяснил нехваткой средств.
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