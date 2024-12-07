Астрологи розповіли, яким буде грудень для України та що буде з електроенергією в країні.

Астрологи дали прогноз щодо того, що чекає на українців у грудні і чи буде до кінця 2024 року закінчення війни.

Астрологи Ганна та Олексій Суханови розповіли, що грудень насиченіший і активніший для України, ніж листопад, але така активність буде різною.

Початок грудня буде активним з військової точки зору, кінець місяця міститиме дипломатично-політичні події.

Також астрологи розповіли, що буде з електроенергією в Україні.

За їхніми словами ця сфера зараз перебуває у відносно непоганому стані та глобальних критичних проблем затяжного характеру, наприклад, як восени 2022 та взимку 2022-2023 не очікується.

Астрологи прогнозують, що нинішні екстрені відключення, спричинені періодичними обстрілами України, мають скорочуватися з часом.

Джерело: Уніан .

До речі, поки військові експерти попереджають про нові ракетні удари росіян по Україні, астролог Ангеліна Вакуліна зробила свій прогноз.

Як розповіла Вакуліна, росіяни спеціально залякують українців.

Астролог додала, що ворог готує безліч неприємних новин та провокацій.

"З неприємних новин, готують багато новин про ядерну зброю. Чекаємо на провокації та обстріли важливих інфраструктурних об'єктів. Обстріли, на жаль, посиляться", - повідомила Вакуліна.

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