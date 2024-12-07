Астрологи рассказали, каким будет декабрь для Украины и что будет с электроэнергией в стране.

Астрологи дали прогноз относительно того, что ждет украинцев в декабре и будет ли до конца 2024 года окончание войны.

Астрологи Анна и Алексей Сухановы рассказали, что декабрь насыщенней и активней для Украины, чем ноябрь , но такая активность будет разной.

Начало декабря будет активным с военной точки зрения, конец месяца будет содержать дипломатически-политические события.

Также астрологи рассказали, что будет с электроэнергией в Украине.

По их словам эта сфера сейчас находится в относительно неплохом состоянии и глобальных критических проблем затяжного характера, например, как осенью 2022 и зимой 2022-2023 не ожидается.

Астрологи прогнозируют, что нынешние экстренные отключения, вызванные периодическими обстрелами Украины, должны сокращаться со временем.

Источник: Униан.

К слову, пока военные эксперты предупреждают о новых ракетных ударах россиян по Украине, астролог Ангелина Вакулина сделала свой собственный прогноз.

Как рассказала Вакулина, россияне специально запугивают украинцев.

Астролог добавила, что враг готовит множество неприятных новостей и провокаций.

"Из неприятных новостей, готовят многие новости о ядерном оружии. Ждем провокаций и обстрелов важных инфраструктурных объектов. Обстрелы, к сожалению, усилятся", - сообщила Вакулина.

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