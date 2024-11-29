Астролог предупредила украинцев, что вражеская армия готовит много неприятных провокаций для нас.

Пока военные эксперты предупреждают о новых ракетных ударах россиян по Украине, астролог Ангелина Вакулина сделала свой собственный прогноз.

Как рассказала Вакулина, россияне специально запугивают украинцев.

"Население Украины сейчас будут запугивать. Оккупантам нужна паника, хаос. Не верьте тому, что выдают они", - прогнозирует астролог Ангелина Вакулина.

Астролог добавила, что враг готовит множество неприятных новостей и провокаций.

"Из неприятных новостей, готовят многие новости о ядерном оружии. Ждем провокаций и обстрелов важных инфраструктурных объектов. Обстрелы, к сожалению, усилятся", - сообщила Вакулина.

"Киев, Одесса – повышенная опасность", - предупредила астролог Ангелина Вакулина.

По словам астролога, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы, Ужгород. Также, Чернигов, Житомир, Винница, Полтава, Днепр тоже обязательно должны реагировать на сигналы воздушной тревоги.

"Готовят серьезные атаки", - считает Вакулина, поэтому, по словам астролога, следует избегать крупных ТРЦ, медцентров, открытых парковок.

"Зимой спокойно в плане обстрелов не будет... Нас ждет новый этап войны. Никакого мира в ближайшее время не стоит ждать", - предупредила украинцев астролог, поделившись собственным прогнозом по войне.

Источник: glavred .

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