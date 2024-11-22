Астролог назвала найнебезпечніші міста в Україні до 2025 року, кому треба бути обережним.

Війна в Україні в розпалі, тим часом астролог розповіла, чи варто чекати нових обстрілів найближчим часом.

Астролог Ангеліна Вакуліна назвала міста, де, на її думку, буде небезпечно.

За словами астролога, у найближчі пару тижнів не потрібно гуляти торговими центрами та магазинами в деяких містах, бо є велика загроза.

Астролог зауважила, чи буде окупація нових міст.

"Карти не показують окупації великих міст України, але можливе заморожування війни", - додала астролог Ангеліна Вакуліна.

Найнебезпечніші міста в Україні на думку астролога Ангелини Вакуліної найближчим часом: Суми, Чернігів, Київ, Одеса, Харків.

"Одеса і область, Київ і область - будуть найнапруженіші дні. Спокою не буде", - прогнозує астролог.

За її словами, будуть обстріли Запоріжжя, "можуть бути просування окупантів по області, але такого, як було в Маріуполі, не буде", - додала вона.

Вакуліна вважає, що у Нікополі ситуація не зміниться, але будуть обстріли. Суми та область – прикордонні села особливо постраждають.

"Харків продовжуватимуть обстрілювати. На жаль, варто виїжджати", - вважає астролог Вакуліна.

До речі, астролог Людмила Халанська після перемоги Дональда Трампа на виборах у США озвучила свій прогноз закінчення війни в Україні та назвала рік, коли завершаться бойові дії.

За словами астролога Халанська, перемога Трампа та республіканців у Сенаті повністю укладається у прогноз для України на 2025 рік.

"Астрологія каже, що у 2025 році є велика можливість закінчення війни. Поступово, не в один момент. Але війна має закінчитися", - прогнозує Халанська

Джерело: Главред.

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