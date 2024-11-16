Астролог Людмила Халанская после победы Дональда Трампа на выборах в США озвучила свой прогноз окончания войны в Украине и назвала год, когда завершатся боевые действия.

По словам астролога Халанская, победа Трампа и республиканцев в Сенате полностью укладывается в прогноз для Украины на 2025 год.

"Астрология говорит, что в 2025 году есть большая возможность окончания войны. Постепенно, не в один момент. Но война должна закончиться", - прогнозирует Халанская

Также астролог считает, что демократическая партия США уже не будет влиять на Украину, и это хорошо, потому что "при демократах война в Украине продолжалась бы еще минимум 4 года, всю их новую каденцию".

"Что именно и как сделает для Украины Трамп и республиканская партия США - посмотрим. Но это точно будет для нас спасением после того горя и потерь, которые мы понесли и пока продолжаем нести", - говорит астролог Халанская.

К слову, по словам астролог и хироманта Владимира Бадияна, ситуация на фронтах российско-украинской войны будет стабильной в течение всего года, воздушных ударов по территории Украины станет значительно меньше, однако, война в 2024 году не закончится.

По прогнозу астролога война России против Украины может закончиться в 2026-2027 году, однако это не будет конечной точкой глобальной войны.

Источник: unian.

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