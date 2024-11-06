По прогнозу астролога война России против Украины может закончиться в 2026-2027 году, однако это не будет конечной точкой глобальной войны.

По словам астролог и хироманта Владимира Бадияна, ситуация на фронтах российско-украинской войны будет стабильной в течение всего года, воздушных ударов по территории Украины станет значительно меньше, однако, война в 2024 году не закончится.

"Если и может закончиться война, то где-то к марту 2025 года, тогда могут быть переговоры", - прогнозирует Владимир Бадиян.

Астролог отметил, что активные боевые действия на территории Украины будут продолжаться до 2026-2027 года, но это не будет конечной датой окончания войны в Украине.

По словам астролога будет какая-то промежуточная точка, а конечная точка войны в Украине будет в 2029 году.

Кроме того, астролог Дмитрий Уранус дал новый прогноз, когда закончится война в Украине.

Уранус сообщил, что над Киевом кульминирует Венера и Меркурий, указывающие на высокую вероятность смены вектора войны.

"Венера – это мир и согласие, а Меркурий – встречи и договоры. Но я не уверен, что это будет заключение самого мира, скорее всего, в это время будут события, которые приведут нас к будущему миру. Карта начала войны указывает на очень значительные события в период март-апрель 2025 года, - сообщил астролог, рассказывая, когда закончится война.

Говоря о том, когда закончится война, астролог не предполагает возвращения Украиной оккупированных территорий в ближайшее время, потому что это будет длительный процесс.

Источник: ТСН.ua.