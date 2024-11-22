Астролог назвала самые опасные города в Украине до 2025 года, кому нужно быть осторожным.

Война в Украине в разгаре, тем временем астролог рассказала, стоит ждать новых обстрелов в ближайшее время.

Астролог Ангелина Вакулина назвала города, где по ее мнению будет не безопасно.

По словам астролога, в ближайшие пару недель не нужно гулять по торговым центрам и магазинам в некоторых городах, потому что есть большая угроза.

Астролог отметила, будет ли оккупация новых городов.

"Карты не показывают оккупации больших городов Украины, но возможна заморозка войны", - добавила астролог Ангелина Вакулина.

Самые опасные города в Украине по мнению астролога Ангелины Вакулиной в ближайшее время: Сумы, Чернигов, Киев, Одесса, Харьков.

"Одесса и область, Киев и область - будут самые напряженные дни. Покоя не будет", - прогнозирует астролог .

По ее словам будут обстрелы Запорожья, "могут быть продвижения оккупантов по области, но такого как было в Мариуполе, не будет", - добавила она.

Вакулина считает, что в Никополе ситуация не изменится, но будут обстрелы. Сумы и область - приграничные села особенно пострадают.

"Харьков будут продолжать обстреливать. К сожалению, стоит выезжать", - считает астролог Вакулина.

К слову, астролог Людмила Халанская после победы Дональда Трампа на выборах в США озвучила свой прогноз окончания войны в Украине и назвала год, когда завершатся боевые действия.

По словам астролога Халанская, победа Трампа и республиканцев в Сенате полностью укладывается в прогноз для Украины на 2025 год.

"Астрология говорит, что в 2025 году есть большая возможность окончания войны. Постепенно, не в один момент. Но война должна закончиться", - прогнозирует Халанская

Источник: Главред.

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