Північна Корея ударами по Україні випробувала ракети і тепер ймовірно їх удосконалить.

Диктатор КНДР Кім Чен Ин передав РФ балістичні ракети для того, щоб випробувати ударами по Україні.

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих вважає, що Північна Корея буде їх вдосконалювати.

"Велика кількість цих ракет, за повідомленнями технічних фахівців, які їх досліджували, перебуває в дуже поганому технічному стані. Частина ракет розвалювалася у повітрі. КНДР передала зброю РФ, в тому числі для реального бойового тестування та внесення змін у її конструкцію", - вважає експерт.

За його словами, ракети можуть згодом "зробити більш точними, потужними і смертоносними, що є дуже суттєвою загрозою, яку Україна повинна враховувати".

Нагадаємо, що раніше в ГУР МО повідомили, що відомо про запуск щонайменше 100 ракет, які були передані РФ від КНДР.

Джерело: espreso.

Нагадаємо, Кім Чен Ин призначив генерала для управління військами у війні Росії проти України.

Це генерал-полковник Кім Йон Бок, одна з найзагадковіших фігур у військовій еліті КНДР.

Як повідомляє The Wall Street Journal, він є заступником начальника генерального штабу армії Північної Кореї та входить до десятки найвпливовіших військових діячів країни. Присутність генерала Кіма має стратегічне значення для КНДР.

За інформацією експертів, він відповідає за інтеграцію північнокорейських військ із російськими, а також за набуття бойового досвіду.

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