Северная Корея ударами по Украине испытала ракеты и теперь вероятно их усовершенствует.

Диктатор КНДР Ким Чен Ын передал РФ баллистические ракеты для того, чтобы испытать ударами по Украине.

Военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых считает, что Северная Корея будет их совершенствовать.

"Большое количество этих ракет, по сообщениям исследовавших их технических специалистов, находится в очень плохом техническом состоянии. Часть ракет разваливалась в воздухе. КНДР передала оружие РФ, в том числе для реального боевого тестирования и внесения изменений в его конструкцию", - считает эксперт.

По его словам, ракеты могут впоследствии "сделать более точными, мощными и смертоносными, что представляет собой очень существенную угрозу, которую Украина должна учитывать".

Напомним, что ранее в ГУР МО сообщили, что известно о запуске не менее 100 ракет, которые были переданы РФ от КНДР.

Источник: espreso.

Напомним, Ким Чен Ын назначил генерала для управления войсками в войне России против Украины.

Это генерал-полковник Ким Йон Бок, одна из самых загадочных фигур в военной элите КНДР.

Как сообщает The Wall Street Journal, он является заместителем начальника генерального штаба армии Северной Кореи и входит в десятку самых влиятельных военных деятелей страны. Присутствие генерала Кима имеет стратегическое значение для КНДР.

По информации экспертов, он отвечает за интеграцию северокорейских войск с российскими, а также за обретение боевого опыта.

Последние новости Украины:

Угроза оккупации Покровска и тактическое отступление: военный эксперт рассказал, что происходит на юге Донецкой области.

Украинский ученый помог России усовершенствовать устройства для ударов по мирным городам: подробности вопиющего инцидента.

Военный эксперт рассказал, какую позицию заняли США по вступлению КНДР в войну.