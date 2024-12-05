Церковне свято 6 грудня за старим стилем – день пам'яті святителя Амфілохія, єпископа Іконійського.

Церковне свято 6 грудня за новим стилем, цього дня згадують одного з найшанованіших святих - Миколи Чудотворця, його також називають Миколою Угодником.

У народному календарі 6 грудня Нікола Зимовий.

Миколи Чудотворця згадують як святого, який може здійснити будь-які чудеса.

Миколу Чудотворця називають покровителем насамперед дітей, сиріт, бідних, хворих, мандрівників, моряків, військових, землеробів, ув'язнених.

У день пам'яті Миколи Чудотворця важливо піти до церкви на службу та попросити зцілення від хвороб, допомоги у нових справах, грошовому благополуччі, вдалому заміжжі та одруженні, легких пологах та про дітей.

Наші пращури з давніх-давен вірили, що Микола Чудотворець чує всіх, хто звертається зі щирою молитвою.

"Другий після Бога заступник", - так кажуть про святого Миколая у народі.

З давніх-давен вірили, що саме в цей час чудотворець спускається з небес, щоб обійти землю.

Раніше на свято готували хліб та пироги, робили брагу чи пиво. Частину частування несли до церкви, а все, що залишалося вдома, з'їдали до останньої крихти - щоби весь рік не було жодних проблем.

На святого Миколая потрібно помиритися з усіма, з ким посварилися.

Що не можна робити на Церковне свято 6 грудня:

Утримайтеся від сварок із рідними, інакше наступного року з ними будуть погані стосунки.

Не рекомендується давати борг у день святого Миколая.

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