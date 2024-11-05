День святого Миколая в Україні віряни згадують щорічно, проте не всі віряни знають, якого числа свято за новим стилем.

День святого Миколая у 2024 році кожного року відкриває цикл зимових церковних свят.

День святого Миколая є одним з важливих свят в Україні, особливо це стосується дітей, які щороку чекають подарунки під своєю подушкою.

В новим церковним календарем День святого Миколая в 2024 році в Україні буде святкуватимуть 6 грудня.

Дата буде новою традиційною датою для отримання подарунків від святого Миколая у 2024 році.

До переходу на новий церковний календар, свято святого Миколая в Україні відзначали 19 грудня, проте вже із 2023 року свято перенесли на 6 грудня 2024 року.

День святого Миколая у 2024 році в Україні припадає на п’ятницю.

У День Святого Миколая віруючі ходять до церкви на святкові богослужіння. Свято Святого Миколая в Україні пов’язане з традицією дарування подарунків.

Існує традиція, що у ніч на 6 грудня святий Миколай приносить подарунки слухняним дітям.

Свято святого Миколая українці люблять за традицію дарування подарунків, коли малюки вранці знаходять солодощі та подарунки - дорослі кажуть, що це приніс Святий Миколай.

Що не можна робити на святого Миколая: злитися, лихословити, обзиватися,

бажати зла іншим, лаяти та кричати на дітей.

Крім того заборонено на святого Миколая займатися важкою фізичною працею, а також сваритися і згадувати старі образи.

Останні новини України:

Перехід на новий календар: у ПЦУ пояснили, чим він кращий і що змінилося.

Митрополит Єпіфаній зізнався, що думає про нове свято.

Також Politeka.net писала, що українців готують до підвищення тарифів: нардепи заговори про нові суми в платіжках за світло.