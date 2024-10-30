У найближчі декілька років анонсовано нові податкові реформи, а також обговорюється нове збільшення податків.

Цьогорічного підвищення податків та скорочення державних видатків в Україні недостатньо для покриття потреб бюджету - влада може розглянути додаткові заходи та знову підвищити податки.

Про це повідомляє "Мінфін".

Нові заходи включають можливе збільшення основної ставки ПДВ та запровадження прогресивного податку на доходи фізичних осіб.

Ці кроки прописані в Меморандумі, підписаному Україною з Міжнародним валютним фондом (МВФ), в якому викладені вимоги фонду для отримання трьох траншів макрофінансової допомоги по $1,1 млрд в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF).

У документі зазначається, що зростаючі витрати на оборону призвели до нестачі в бюджеті в розмірі 410 млрд грн. Загальні військові збитки інфраструктури України на найближчі 10 років оцінюються в $486 млрд і можуть зростати щодня.

"Оновлений прогноз щодо війни змусив нас переглянути фіскальну політику на залишок програми", – підкреслюється в документі.

Серед запропонованих змін – підвищення військового збору з 1,5% до 5%, збільшення акцизів та податку на прибуток для небанківських фінансових установ з 18% до 25%.

У найближчі роки плануються також такі податкові реформи:

Підвищення основної ставки ПДВ з нинішніх 20% до 22%.

Введення прогресивного податку на доходи фізосіб, оскільки тепер ставка становить 18% незалежно від обсягу доходу.

Запровадження автоматичної звітності, яка дозволить Податковій службі отримувати дані про доходи фізосіб від цифрових платформ та міжнародних органів за принципами Директиви Ради ЄС DAC7.

Визначення принципів оподаткування віртуальних активів, відповідно до норм Європейського Союзу, зокрема правил MiCA.

Інші новації, такі як реформування правил оподаткування викидів та видобувних галузей.

Крім того, планується покращення податкового адміністрування, реформування Державної митної служби, зменшення корупційних ризиків та посилення боротьби з шахрайством.

Останні новини України:

Новий удар по карманам чекає на українців: у 2025 році Інтернет знову може подорожчати, деталі.

Україна ризикує залишитися без води і опалення: комунальні підприємства закликають до підвищення тарифів.



Українців готують до підвищення тарифів: нардепи заговори про нові суми в платіжках за світло.