Нещодавнє ухвалення законопроєкту, який передбачає підвищення військового збору з 1 жовтня, викликало багато запитань серед платників податків в Україні.

В Україні нещодавно було підтримано законопроєкт про підвищення військового збору, який набирає чинності з 1 жовтня, проте на даний момент він ще не підписаний Президентом.

Як розповіла адвокатка Юлія Панасюк, це означає, що банки та роботодавці не можуть утримувати податки заднім числом, і відповідальність за сплату податкової різниці покладається на самих платників податків.

Нещодавнє ухвалення законопроєкту 1146-д, який передбачає підвищення військового збору з 1 жовтня, викликало багато запитань серед платників податків в Україні. Оскільки цей документ ще не підписаний Президентом і немає чітких роз'яснень від Державної податкової служби (ДПС), ситуація залишається невизначеною.

Згідно з українським законодавством, принцип ретроспективності в податковому праві зазвичай не застосовується. Це означає, що нові податкові норми не можуть впливати на операції, які вже відбулися до набрання чинності законом.

Наприклад, якщо закон почне діяти після виплати депозитного вкладу, банк не має права стягувати військовий збір заднім числом. Цей принцип забезпечує стабільність у питаннях оподаткування, оскільки зміни в ставках не повинні торкатися доходів, які вже були отримані.

Вкладники з депозитами можуть також відчути вплив нових ставок військового збору. Особливо чутливими є випадки, коли вкладник закриває депозитний рахунок, скажімо, у жовтні – до офіційного введення нових ставок, що може підпадати під принцип ретроспективного оподаткування.

На практиці банк не зможе утримати податок заднім числом, оскільки наразі в банківській системі немає автоматичного механізму для коригування податків, які вже були нараховані та виплачені. Якщо новий закон передбачає підвищення ставок, але набирає чинності лише після виплати доходів вкладникам, банки не можуть застосувати нову ставку до вже виплачених сум.

Проте, якщо податкові зміни будуть затверджені в майбутньому, податкова інспекція може вимагати від вкладників подання уточненої декларації та сплати різниці між старими і новими ставками. У такому разі відповідальність за виконання цих вимог ляже на самих вкладників, які повинні будуть надати додаткову звітність або сплатити необхідні суми.

Останні новини України:

Новий удар по карманам чекає на українців: у 2025 році Інтернет знову може подорожчати, деталі.

Україна ризикує залишитися без води і опалення: комунальні підприємства закликають до підвищення тарифів.



Українців готують до підвищення тарифів: нардепи заговори про нові суми в платіжках за світло.