В Украине недавно был поддержан законопроект о повышении военного сбора, который вступает в силу с 1 октября, однако на данный момент он еще не подписан Президентом.

Как рассказала адвокат Юлия Панасюк, это означает, что банки и работодатели не могут удерживать налоги задним числом, и ответственность за уплату налоговой разницы возлагается на самих налогоплательщиков.

Недавнее принятие законопроекта 1146-д, предусматривающего повышение военного сбора с 1 октября, вызвало множество вопросов среди налогоплательщиков в Украине. Поскольку этот документ еще не подписан Президентом и отсутствуют четкие разъяснения от Государственной налоговой службы (ГНС), ситуация остается неопределенной.

Согласно украинскому законодательству принцип ретроспективности в налоговом праве обычно не применяется. Это означает, что новые налоговые нормы не могут влиять на операции, уже состоявшиеся до вступления в силу закона.

К примеру, если закон начнет действовать после выплаты депозитного вклада, банк не имеет права взимать военный сбор задним числом. Этот принцип обеспечивает стабильность в вопросах налогообложения, поскольку изменения в ставках не должны касаться уже полученных доходов.

Вкладчики с депозитами могут ощутить влияние новых ставок военного сбора. Особенно чувствительны случаи, когда вкладчик закрывает депозитный счет, скажем, в октябре – к официальному введению новых ставок, что может подпадать под принцип ретроспективного налогообложения.

На практике банк не сможет удержать налог задним числом, поскольку в банковской системе пока нет автоматического механизма для корректировки налогов, которые уже были начислены и уплачены. Если новый закон предусматривает повышение ставок, но вступает в силу только после выплаты доходов вкладчикам, банки не могут применить новую ставку к уже выплаченным суммам.

Однако если налоговые изменения будут утверждены в будущем, налоговая инспекция может потребовать от вкладчиков представления уточненной декларации и уплаты разницы между старыми и новыми ставками. В таком случае ответственность за выполнение этих требований ляжет на самих вкладчиков, которые должны будут предоставить дополнительную отчетность или уплатить необходимые суммы.

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