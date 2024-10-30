В ближайшие несколько лет анонсированы новые налоговые реформы, а также обсуждается новое увеличение налогов.

В этом году повышение налогов и сокращение государственных расходов в Украине недостаточно для покрытия потребностей бюджета - власти могут рассмотреть дополнительные меры и снова увеличить налоги.

Об этом сообщает "Минфин".

Новые мероприятия включают в себя возможное увеличение основной ставки НДС и введение прогрессивного налога на доходы физических лиц.

Эти шаги прописаны в Меморандуме, подписанном Украиной с Международным валютным фондом (МВФ), в котором изложены требования фонда для получения трех траншей макрофинансовой помощи по $1,1 млрд в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF).

В документе отмечается, что растущие расходы на оборону привели к нехватке бюджета в размере 410 млрд грн. Общий военный ущерб инфраструктуры Украины на ближайшие 10 лет оценивается в $486 млрд и может расти каждый день.

"Обновленный прогноз по войне заставил нас пересмотреть фискальную политику на остаток программы", – подчеркивается в документе.

Среди предложенных изменений повышение военного сбора с 1,5% до 5%, увеличение акцизов и налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений с 18% до 25%.

В ближайшие годы планируются также следующие налоговые реформы:

Повышение основной ставки НДС с нынешних 20% до 22%.

Введение прогрессивного налога на доходы физлиц, поскольку теперь ставка составляет 18% вне зависимости от объема дохода.

Введение автоматической отчетности, позволяющей Налоговой службе получать данные о доходах физлиц от цифровых платформ и международных органов по принципам Директивы Совета ЕС DAC7.

Определение принципов налогообложения виртуальных активов в соответствии с нормами Европейского Союза, в частности, правилами MiCA.

Другие новации, такие как реформирование правил обложения выбросов и добывающих отраслей.

Кроме того, планируется улучшение налогового администрирования, реформирование Государственной таможенной службы, уменьшение коррупционных рисков и усиление борьбы с мошенничеством.

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