В этом году повышение налогов и сокращение государственных расходов в Украине недостаточно для покрытия потребностей бюджета - власти могут рассмотреть дополнительные меры и снова увеличить налоги.
Об этом сообщает "Минфин".
Новые мероприятия включают в себя возможное увеличение основной ставки НДС и введение прогрессивного налога на доходы физических лиц.
Эти шаги прописаны в Меморандуме, подписанном Украиной с Международным валютным фондом (МВФ), в котором изложены требования фонда для получения трех траншей макрофинансовой помощи по $1,1 млрд в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF).
В документе отмечается, что растущие расходы на оборону привели к нехватке бюджета в размере 410 млрд грн. Общий военный ущерб инфраструктуры Украины на ближайшие 10 лет оценивается в $486 млрд и может расти каждый день.
"Обновленный прогноз по войне заставил нас пересмотреть фискальную политику на остаток программы", – подчеркивается в документе.
Среди предложенных изменений повышение военного сбора с 1,5% до 5%, увеличение акцизов и налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений с 18% до 25%.
В ближайшие годы планируются также следующие налоговые реформы:
- Повышение основной ставки НДС с нынешних 20% до 22%.
- Введение прогрессивного налога на доходы физлиц, поскольку теперь ставка составляет 18% вне зависимости от объема дохода.
- Введение автоматической отчетности, позволяющей Налоговой службе получать данные о доходах физлиц от цифровых платформ и международных органов по принципам Директивы Совета ЕС DAC7.
- Определение принципов налогообложения виртуальных активов в соответствии с нормами Европейского Союза, в частности, правилами MiCA.
- Другие новации, такие как реформирование правил обложения выбросов и добывающих отраслей.
Кроме того, планируется улучшение налогового администрирования, реформирование Государственной таможенной службы, уменьшение коррупционных рисков и усиление борьбы с мошенничеством.
Последние новости Украины:
Новый удар по карманам ждет украинцев: в 2025 году Интернет снова может подорожать, детали.
Украина рискует остаться без воды и отопления: коммунальные предприятия призывают к повышению тарифов.
Украинцев готовят к повышению тарифов: нардепы заговоры о новых суммах в платежках за свет.