День святого Николая в Украине верующие вспоминают ежегодно, однако не все верующие знают, какого числа праздник по новому стилю.

День святого Николая в 2024 году каждый год открывает цикл зимних церковных праздников.

День святого Николая является одним из важных праздников в Украине, особенно это касается детей, которые каждый год ждут подарки под своей подушкой.

В новом церковном календаре День святого Николая в 2024 году в Украине будет праздновать 6 декабря.

Дата будет новой традиционной датой для получения подарков от святого Николая в 2024 году.

До перехода на новый церковный календарь праздник святого Николая в Украине отмечали 19 декабря, однако уже с 2023 года праздник перенесли на 6 декабря 2024 года.

День святого Николая в 2024 году в Украине выпадает на пятницу.

В День Святого Николая верующие ходят в церковь на праздничные богослужения. Праздник Святого Николая в Украине связан с традицией дарения подарков.

Есть традиция, что в ночь на 6 декабря святой Николай приносит подарки послушным детям.

Праздник святого Николая украинцы любят по традиции дарения подарков, когда малыши утром находят сладости и подарки - взрослые говорят, что это принес Святой Николай.

Что нельзя делать на святого Николая: злиться, злословить, обзываться,

желать зла другим, ругать и кричать на детей.

Кроме того, запрещено на святого Николая заниматься тяжелым физическим трудом, а также ссориться и вспоминать старые образы.

Последние новости Украины:

Переход на новый календарь: в ВТО объяснили, чем он лучше и что изменилось.

Митрополит Епифаний признался, что думает о новом празднике.

Также Politeka.net писала, что украинцев готовят к повышению тарифов: нардепы заговоры о новых суммах в платежках за свет.