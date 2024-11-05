День святого Николая в 2024 году каждый год открывает цикл зимних церковных праздников.
День святого Николая является одним из важных праздников в Украине, особенно это касается детей, которые каждый год ждут подарки под своей подушкой.
В новом церковном календаре День святого Николая в 2024 году в Украине будет праздновать 6 декабря.
Дата будет новой традиционной датой для получения подарков от святого Николая в 2024 году.
До перехода на новый церковный календарь праздник святого Николая в Украине отмечали 19 декабря, однако уже с 2023 года праздник перенесли на 6 декабря 2024 года.
День святого Николая в 2024 году в Украине выпадает на пятницу.
В День Святого Николая верующие ходят в церковь на праздничные богослужения. Праздник Святого Николая в Украине связан с традицией дарения подарков.
Есть традиция, что в ночь на 6 декабря святой Николай приносит подарки послушным детям.
Праздник святого Николая украинцы любят по традиции дарения подарков, когда малыши утром находят сладости и подарки - взрослые говорят, что это принес Святой Николай.
Что нельзя делать на святого Николая: злиться, злословить, обзываться,
желать зла другим, ругать и кричать на детей.
Кроме того, запрещено на святого Николая заниматься тяжелым физическим трудом, а также ссориться и вспоминать старые образы.
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