Церковный праздник 6 декабря по старому стилю - день памяти cвятителя Амфилохия, епископа Иконийского.

Церковный праздник 6 декабря по новому стилю, в этот день вспоминают одного из самых почитаемых святых - Николая Чудотворца, его также называют Николаем Угодником.

В народном календаре 6 декабря Никола Зимний.

Николая Чудотворца вспоминают как святого, который может совершить любые чудеса.

Николая Чудотворца называют покровителем в первую очередь детей, сирот, бедных, больных, путешественников, моряков, военных, земледельцев, заключенных.

В день памяти Николая Чудотворца важно пойти в церковь на службу и попросить исцеления от болезней, помощи в новых делах, денежном благополучии, удачном замужестве и женитьбе, легких родах и о детях.

Наши предки издавна верили, что Николай Чудотворец слышит всех, кто обращается с искренней молитвой.

"Второй после Бога заступник", - так говорят про святого Николая в народе.

Издавна верили, что именно в это время чудотворец спускается с небес, чтобы обойти землю.

Раньше на праздник готовили хлеб и пироги, делали брагу или пиво. Часть угощений несли в церковь, а все, что оставалось дома, съедали до последней крошки - дабы весь год не было никаких проблем.

На святого Николая нужно помириться со всеми, с кем поссорились..

Что нельзя делать в Церковный праздник 6 декабря:

Воздержитесь от ссор с родными, в ином случае в следующем году с ними будут плохие отношения.

Не рекомендуется давать долг в день святого Николая.

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