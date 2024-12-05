Церковный праздник 6 декабря по новому стилю, в этот день вспоминают одного из самых почитаемых святых - Николая Чудотворца, его также называют Николаем Угодником.
В народном календаре 6 декабря Никола Зимний.
Николая Чудотворца вспоминают как святого, который может совершить любые чудеса.
Николая Чудотворца называют покровителем в первую очередь детей, сирот, бедных, больных, путешественников, моряков, военных, земледельцев, заключенных.
В день памяти Николая Чудотворца важно пойти в церковь на службу и попросить исцеления от болезней, помощи в новых делах, денежном благополучии, удачном замужестве и женитьбе, легких родах и о детях.
Наши предки издавна верили, что Николай Чудотворец слышит всех, кто обращается с искренней молитвой.
"Второй после Бога заступник", - так говорят про святого Николая в народе.
Издавна верили, что именно в это время чудотворец спускается с небес, чтобы обойти землю.
Раньше на праздник готовили хлеб и пироги, делали брагу или пиво. Часть угощений несли в церковь, а все, что оставалось дома, съедали до последней крошки - дабы весь год не было никаких проблем.
На святого Николая нужно помириться со всеми, с кем поссорились..
Что нельзя делать в Церковный праздник 6 декабря:
Воздержитесь от ссор с родными, в ином случае в следующем году с ними будут плохие отношения.
Не рекомендуется давать долг в день святого Николая.
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