Так, у Рязані могла бути атакована авіабаза Дягілєво, у Новоросійську Краснодарського краю РФ атакований порт.

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в Telegram.

"Рязань - удари по авіабазі Дягілєво. Одна з ключових авіабаз стратегічної авіації РФ", - йдеться у повідомленні.

За його словами, у Новоросійську під удар потрапив порт, де краъна-агресорка тримає ракетоносії, що атакують Україну.

Біля авіабази розташований 360-й авіаційний ремонтний завод.

Відомо, що Новоросійськ - ключовий порт Чорноморського флоту РФ, після ураження портів та кораблів у Криму, у Новоросійськ росіяни перебазували флот.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 4 грудня у Новоросійську заявили про вибухи, мер міста повідомляв про нібито роботу ППО.

Гучно було у Рязані в районі авіабази Дягілєво, місцеві публікували кадри вибухів. Росіяни поскаржилися на атаку дронів.

У Міноборони РФ заявили, що за ніч нібито знищили 24 українські безпілотники.

До слова, українські військові 19 листопада завдали удару далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.

Військові України в ніч на 19 листопада вперше атакували РФ далекобійними ракетами ATACMS, відомо, що удару було завдано по об'єкту в Брянській області.

Як повідомили джерела видання «РБК-Україна», ціль на території РФ була успішно вражена.

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