Так, військові України в ніч на 19 листопада вперше атакували РФ далекобійними ракетами ATACMS, відомо, що удару було завдано по об'єкту в Брянській області.

Як повідомили джерела видання «РБК-Україна», ціль на території РФ була успішно вражена.

«Справді, вперше використали ATACMS для удару територією РФ. Удару було завдано по об'єкту в Брянській області, в місті Карачів», — повідомило джерело РБК.

Відомо, що місто Карачов розташоване близько 130 кілометрів від українського кордону.

У російському оборонному відомстві також повідомили, що Сили оборони атакували РФ балістичними ракетами.

У РФ додали, що засобами ППО було збито п'ять балістичних ракет, чотири керовані авіабомби «Hammer» виробництва Франції, РСЗВ HIMARS виробництва США, а також 85 безпілотників.

У пропагандистському телеграм-каналі Fighterbomber повідомила, що нібито ЗСУ вдарили по РФ 6 ракетами ATACMS.

Нагадаємо, що нещодавно Україна атакувала російський склад боєприпасів біля міста Торопець у Тверській області.

Йдеться про 107-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони, де зберігалися ракети «Іскандер», «Точка-У», керовані авіабомби загалом до 30 тисяч тонн боєприпасів різних типів.

Джерело: РБК, slovoidilo.ua.

Останні новини України:

Загроза окупації Покровська та тактичний відступ: військовий експерт розповів, що відбувається на півдні Донецької області.

Український учений допоміг Росії удосконалити пристрої для ударів по мирних містах: подробиці кричущого інциденту.

Військовий експерт розповів, яку позицію зайняли США щодо вступу КНДР у війну.