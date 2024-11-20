Так, военные Украины в ночь на 19 ноября впервые атаковали РФ далекобойными ракетами ATACMS, известно, что удар был нанесен по объекту в Брянской области.
Как сообщили источники издания «РБК-Украина», цель на территории РФ была успешно поражена.
«Действительно, впервые использовали ATACMS для удара по территории РФ. Удар был нанесен по объекту в Брянской области, в городе Карачев», — сообщил источник РБК.
Известно, что город Карачев находится возле 130 километров от украинской границы.
В российском оборонном ведомстве также сообщили, что Силы обороны атаковали РФ баллистическими ракетами.
В РФ добавили, что средствами ППО были сбиты пять баллистических ракет, четыре управляемые авиабомбы «Hammer» производства Франции, РСЗО HIMARS производства США, а также 85 беспилотников.
В пропагандистском телеграм-канале Fighterbomber сообщила, что якобы ВСУ ударили по РФ 6 ракетами ATACMS.
Напомним, что недавно Украина атаковала российский склад боеприпасов возле города Торопец в Тверской области.
Говорится о 107-м арсенале главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны, где хранились ракеты «Искандер», «Точка-У», управляемые авиабомбы в общей сложности до 30 тысяч тонн боеприпасов разных типов.
Источник: РБК, slovoidilo.ua.
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