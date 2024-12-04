У столиці російської Чечні атакували полк спецназу імені Кадирова, місцеві писали про вибухи.

Так, вранці у середу, 4 грудня, у столиці російської Чечні, місті Грозний було чутно вибухи.

Як повідомляють російські ЗМІ, відомо про атаку БПЛА.

У мережі з'явилися відео з камер спостереження і фото наслідків.

Зазначається, що атака відбулася приблизно о 04:50, ціллю був полк поліції спеціального призначення імені Ахмата Кадирова.

Крім того, є інформація, що в місцевому аеропорту вночі було запроваджено план "Килим", через що було затримано один рейс на Москву.

До слова, у кінці жовтня безпілотники атакували територію Чечні, під удар потрапив Російський "університет" спецназу імені Путіна в Гудермесі.

Нагадаємо, у російській Рязані могла бути атакована авіабаза, а у Новоросійську порт, де базуються носії ракет.

У Рязані могла бути атакована авіабаза Дягілєво, у Новоросійську Краснодарського краю РФ атакований порт.

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в Telegram.

"Рязань - удари по авіабазі Дягілєво. Одна з ключових авіабаз стратегічної авіації РФ", - йдеться у повідомленні.

За його словами, у Новоросійську під удар потрапив порт, де краъна-агресорка тримає ракетоносії, що атакують Україну.

Біля авіабази розташований 360-й авіаційний ремонтний завод.

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