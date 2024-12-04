В столице российской Чечни атаковали полк спецназа имени Кадырова, местные писали о взрывах.

Так, утром в среду, 4 декабря, в столице российской Чечни, городе Грозный были слышны взрывы.

Как сообщают российские СМИ, известно об атаке БПЛА.

В сети появились видео с камер наблюдения и фото последствий.

Отмечается, что атака произошла примерно в 04:50, целью был полк полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова.

Кроме того, есть информация, что в местном аэропорту ночью был введен план "Ковёр", из-за чего был задержан один рейс на Москву.

К слову, в конце октября беспилотники атаковали территорию Чечни, под удар попал Российский "университет" спецназа имени Путина в Гудермесе.

Напомним, в российской Рязани могла быть атакована авиабаза, а в Новороссийске порт, где базируются носители ракет.

В Рязани могла быть атакована авиабаза Дягилева, в Новороссийске Краснодарского края РФ атакован порт.

Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

"Рязань – удары по авиабазе Дягилево. Одна из ключевых авиабаз стратегической авиации РФ", - говорится в сообщении.

По его словам, в Новороссийске под удар попал порт, где крана-агрессорка держит атакующие Украину ракетоносители.

У авиабазы ​​расположен 360-й авиационный ремонтный завод.

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