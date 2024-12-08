Однак шанси на успіх залишаються під питанням через низку технічних та безпекових факторів.

Журналісти ТСН з'ясували, чому відновити авіаперельоти не так легко, як здається на перший погляд. Авіакомпанії готові працювати з Україною, але лише за умови повної гарантії безпеки польотів. Водночас, за словами авіаційного експерта Валерія Романенка, українська інфраструктура не готова гарантувати безпеку на всіх етапах авіаперевезень, особливо під час зльоту та посадки.

Найбільші шанси на відновлення авіарейсів має Ужгород, каже Романенко: "Він має невеликі потужності. Щоб запуск цього летовища був економічно вигідним, там має бути відповідний потік літаків. А забезпечити цей потік буде доволі проблематично. Крім того, злітно-посадкова смуга придатна лише для невеликих літаків, на 50-70 пасажирів. Для "боїнгів" чи "аербасів" вона закоротка".

Щодо Львова, експерт зазначає, що періодичні обстріли міста ускладнюють відновлення авіасполучення. Водночас, навіть якщо ситуація з безпекою покращиться, будь-яка затримка через сигнал тривоги може ускладнити процеси на аеропортах і поставити під загрозу життя пасажирів.

Можливість відновлення польотів за допомогою створення захищеного повітряного коридору, охоронюваного системами Patriot, також обговорюється. Проте експерти ставлять під сумнів ефективність такої ініціативи через залишкові проблеми з безпекою на всіх етапах перевезення.

Хоча деякі розглядають можливість здійснення разових рейсів, цей варіант викликає сумніви у зв'язку з високими витратами для авіакомпаній та держави.

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